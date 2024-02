Rafa Nadal se mantiene en contra de igualdad de salarios para hombres y mujeres tenistas

Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams, ha vuelto a generar polémica con sus declaraciones en torno a la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en el tenis. El español, quien ya había mostrado su postura, confirmó que las mujeres no pueden ganar lo mismo por un tema de alcance.

El mallorquín, a pesar de haber generado controversia, señaló que las oportunidades deben ser las mismas para ambos géneros, sin embargo, los salarios no, pues eso va más allá de temas de igualdad.

"No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos. ¿Los mismos? No", expresó en una entrevista para La Sexta.

Sin embargo, Nadal aseguró que si las tenistas mujeres, llegan a generar más que los hombres, ellas son las que deberían de ganar más, aclarando que no tendría ningún conflicto en que llegue a pasar.

"Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más. Si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo", sentenció.

