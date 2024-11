Rafa Nadal y su emotivo mensaje de despedida tras ser oficial su retiro: 'He dado todo lo que tenía'

El día que el mundo del tenis temía finalmente llegó. Rafael Nadal, uno de los deportistas más icónicos de la historia, anunció su retiro del tenis profesional tras la eliminación de España en los Cuartos de Final de la Copa Davis frente a Países Bajos.

La serie comenzó con una derrota de Nadal ante Botic van de Zandschulp en sets corridos, un resultado que dejó a la afición española y al propio jugador con sentimientos encontrados. Aunque Carlos Alcaraz logró emparejar la serie al vencer a Tallon Griekspoor, la derrota en el partido de dobles, donde Alcaraz y Marcel Granollers cayeron, marcó el fin del camino para España en la competencia y, simbólicamente, el adiós de Nadal a las canchas.

En una emotiva despedida, Nadal expresó su gratitud por una carrera que superó todas sus expectativas. “No ha salido como hubiéramos querido. Me hubiera encantado haber podido ayudar más, pero he dado todo lo que tenía. Gracias por darme la oportunidad de pasar estos últimos días como profesional en equipo. [...] Me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado no solo deportivo, sino también personal”.

Con 22 títulos de Grand Slam, más de 90 títulos ATP y hasta medallas de oro en Juegos Olímpicos, Nadal marcó una era en el tenis. Más allá de los trofeos, se destacó por su humildad, su respeto hacia los rivales y su capacidad para conectar con los aficionados de todo el mundo.

A pesar de confesar que no estaba cansado del tenis, el cuerpo ya no le permitía continuar al más alto nivel. En su mensaje, reconoció el privilegio de haber transformado su pasión en una carrera que duró mucho más de lo que alguna vez imaginó. También agradeció a las instituciones deportivas que han apoyado el crecimiento del tenis y prometió seguir siendo un embajador del deporte.

Nadal cerró su discurso con palabras dirigidas a su familia, destacando su papel fundamental en mantenerlo centrado y apoyarlo en cada etapa de su vida. Con su retiro, no solo concluye la carrera de un jugador, sino también un capítulo único en la historia del deporte.

