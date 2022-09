Roger Federer tras su despedida de las canchas: "No estoy triste, me voy feliz"

El mundo del tenis está 'de luto', la despedida de Roger Federer de las canchas generó muchísimas nostalgia, pues el tenista suizo marcó un antes y un después en la historia del deporte blanco.

El ‘Reloj Suizo’ declaró que se despide feliz y no triste. “Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste", fue parte del discurso que dio; este se vio interrumpido en varias ocasiones debido a que rompió en llanto, principalmente cuando agradeció a su familia, quienes estaban presenten en la ceremonia.

Asimismo, agradeció el poder compartir la cancha con leyendas como Nadal, mostrándose nostálgico por ser la última vez que pisaba una cancha. “Jugar con Rafa y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas... ¡gracias!", añadió.

En la O2 Arena, mientras Federer daba su último adiós, se vivía un ambiente, nostálgico, lleno de tristeza y admiración al despedir a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. El sentimiento fue tal que inclusive Nadal rompió en llanto.

"Al final fue muy emocional. Ha sido un honor formar parte de este importante momento de la historia de nuestro deporte. Son muchos años compartiendo muchos momentos. Cuando Roger se va del circuito, una parte importante de mi vida se va también", comentó Rafa a los medios de comunicación.

