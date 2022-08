Selección Mexicana Femenil de futbol americano terminó en quinto lugar el Mundial

La Selección Mexicana Femenil de futbol americano concluyó su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad con un triunfo ante Alemania 28-0 lo que le dio la quinta posición, un sitio que, si bien no es del agrado de todas, pero con el que se quedan satisfechas por la demostración que brindaron.

Debido a los problemas que se suscitaron, el combinado mexicano no viajó a tiempo y perdió en la mesa su primer compromiso ante Gran Bretaña. Eso dejó a las mexicanas sin aspiraciones a medallas, pero con el deseo de ganar sus dos duelos restantes, el primero ante Australia y este domingo frente a las alemanas.

“Sabíamos que debíamos estar jugando por la medalla de oro, pero sin duda nos llevamos un gran sabor de boca por la actuación y por la forma en que se desarrolló cada una de nuestras jugadoras, porque lucharon por lo que querían, lucharon hasta el último momento, hasta el último segundo. Nos llevamos un aprendizaje de vida más allá de la parte deportiva donde nos marca hasta dónde pueden llegar cada una de las jugadoras”, afirmó en charla con RÉCORD, Josué Romero, coordinador defensivo del equipo mexicano.

La primera mitad del cotejo ante Alemania terminó apenas 8-0 a favor de las mexicanas, pero con el ajuste que se hizo al medio tiempo, la ofensiva explotó en la segunda parte.

“Sinceramente el equipo de Alemania preparó muy bien su juego, defensivamente no esperábamos que fueran tan explosivas. Defensivamente logramos tener un buen scout donde sabíamos cuáles eran sus fortalezas y logramos disminuir y controlarlas. Sabíamos que no nos podíamos desesperar, el error que quizá cometimos es querer meter demasiados puntos y al final no estábamos ejecutando como se debía. A partir del tercer cuarto nos enfocamos otra vez en jugar, en dominar e ir buscando el marcador poco a poco”, añadió.

Romero coincidió en que México, por el nivel mostrado en sus dos compromisos, debió haber disputado la final. Incluso así se los hicieron saber las rivales.

“Muchas estadounidenses nos decían que la final debió a haber sido contra nosotros, desafortunadamente no se pudo por diversas circunstancias, pero la IFAF se queda muy contenta por la participación de México y obviamente sabemos que le da mucho sabor las mexicanas a un torneo”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN FEMENIL DE AMERICANO: CARRILLO ASEGURÓ QUE EU QUERÍA MEDIRSE A MÉXICO POR EL ORO