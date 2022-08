Presidente de la FMFA aseguró que no dejará su puesto pese a problemas con Selección Femenil

César Barrera, presidente de la Federación Mexicana de Futbol Americano, expuso a detalle los inconvenientes que vivieron las chicas seleccionadas para participar en el Mundial de Futbol Americano y que inició porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no entregó a tiempo los recursos para el traslado hasta Finlandia.

Originalmente el organismo tenía que hacer la entrega de 2.5 millones de pesos, lo cual no fue así. El retraso repercutió en no poder hacer reservaciones a tiempo. Todas los contratiempos ahora repercuten en que el viaje se eleve a los 5.2 millones de pesos.

En otro punto, el exjugador de los Pumas CU aseguró que pese a que la relación con las chicas está fracturada, su estadía como presidente de la FMFA no pretende dejarla, pues esto lo tomaría como un aprendizaje.

"Estoy tratando de no cambiar el horizonte, se hizo mal y no llegamos a tiempo, eso es inadmisible. No pienso renunciar porque se debe hacer una evaluación más a fondo y debe haber explicaciones. Esto nos debe de servir para cambiar. Estamos aquí para eso", aseguró.

Ahora Barrera espera que con las chicas ya en Finlandia se pueda dejar una grata impresión, ya que el futbol americano femenil en el país ha ido en crecimiento.

"Me siento dolido y más porque esto está cerca de mis manos, estas son las cosas que tratas de evitar cuando eres deportista. Me duele muchísimo ver muchas cosas. Me duele porque estas chicas tenían muchas posibilidades de ser campeonas. Me duele la reacción que se está manejando con esto. Parace que el esfuerzo de muchas personas no importa. Me pone muy triste porque esto nones nuestro futbol", señaló.

