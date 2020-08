Tenis: Carlos González destaparía compra de votos de Mario Chávez para hacerse de la FMT

El duelo entre Carlos González y Mario Chávez en el que se disputa el poder de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) se encuentra en match point y con el jalisciense con el saque para partido, luego de que se ventilara un presunto fraude al que se llamó ‘La Estafa Maestra del Tenis Mexicano’, pues el regiomontano habría realizado sospechosos pagos con tal de inflar a las asociaciones que respaldan su movimiento disidente.

Según su la pesquisa del grupo de González, la noche del 31 de diciembre de 2019, el movimiento orquestado por el neoleonés generó la afiliación de jugadores, una maniobra que en algunos casos llegó a ser más de 370, lo que representa un incremento de hasta el 400% del registro anterior. El movimiento ‘Rescatando la Grandeza del Tenis Mexicano’ argumenta tener el respaldo de 16 asociaciones, mientras que González contó con 13 para legitimar su elección, una disparidad que perdería fuerza ante este presunto acto de corrupción.

“Ellos lo manejan como que tienen la mayoría de asociaciones, lo que no explican es que de acuerdo a nuestros estatutos, el cómputo de votos se realiza con base en el número de votos que cada asociación tiene de acuerdo al número de jugadores debidamente afiliados, es decir, no se suma el número de asociaciones sino los votos que cada una de ellas representa, porque hay estados cuya participación tenística es mínima y de acuerdo a los estatutos no puede tener los mismos votos estados como Tlaxcala o Coahuila que tienen muy poca actividad a diferencia de estados como Guanajuato, Jalisco o Puebla”, explicó el nombrado presidente de la FMT.

De acuerdo con un documento detallado, González reveló que antes del 31 de diciembre de 2019 habían 126 afiliados en Tlaxcala, cifra que incrementó a 393 después de la mencionada fecha. El dato coincidiría con un depósito de 41 mil 265 pesos dividido en 40 mil 005 en efectivo desde una sucursal bancaria de Santa Catarina, Nuevo León. Por si fuera poco, 65 de 380 nombres de jugadores aparecen repetidos en el listado.

“Mario Chávez orquestó una operación entre el 30 y 31 de diciembre que incluyó depósitos bancarios, pagos en efectivo a través de ocho asociaciones estatales con el fin de aumentar su número de afiliados y de votos de cara a la asamblea en la que Mario Chávez buscaría ser electo presidente de la Federación. Ellos sabían que no les alcanzaba y fue que orquestaron todo este movimiento”, insistió.

Casos como el de La Laguna también aparecen empapados en este presunto escándalo, al incrementar de 142 a 261 sus afiliados y contar con 183 de 261 nombres repetidos, al igual que Baja California, que de 95 pasó a 379 o Hidalgo, que de 125 subió a 371 en la misma fecha, al igual que otros estados aliados al movimiento de Chávez, quien fungía como presidente de la Asociación de Tenis de Nuevo León.

