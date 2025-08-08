Jugadores franceses que han jugado en México y cómo les fue

En la Liga MX han pasado grandes talentos de todo el mundo, y en tiempos recientes algunos equipos han decidido hacer grandes contrataciones, como Rayados de Monterrey con Sergio Ramos y con su interés en fichar a Antoine Griezmann.

En la historia de la Liga MX solo seis futbolistas franceses han jugado, al considerar a Andy Delort en la lista. Además, la cantidad de jugadores del país europeo se extenderá con Allan Saint-Maximin, quien se incorporará al América.

Futbolistas franceses que han jugado en Liga MX

El más destacado es André-Pierre Gignac, quien se convirtió en leyenda de Tigres. Su llegada a la Liga MX fue en 2015 y desde entonces ha conquistado distintos títulos y récords de goles.

Florian Thauvin es otro francés que jugó en Tigres y llegó con una alta expectativa debido a que previamente había sido Campeón del Mundo en Rusia 2018. Sin embargo, las cosas no salieron de la mejor forma y su paso fue discreto.

En América, Jérémy Ménez estuvo por un tiempo, y pese a levantar algunos trofeos con las Águilas, nunca terminó de reflejar lo que se esperaba de un jugador con su experiencia.

El primer francés en jugar en México fue Amara Simba con León en 1997, pero su etapa fue muy corta. Andy Delort tampoco brilló lo suficiente en su estadía con Tigres junto con Gignac.

Maximin se unirá a la lista de franceses en Liga MX

El más reciente es Sébastien Salles-Lamonge con Atlético de San Luis, quien continúa con el equipo potosino. Ahora, América sumará uno más en Liga MX con Allan Saint-Maximin.

