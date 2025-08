Los 5 mejores combates en la historia de SummerSlam de la WWE

SummerSlam 2025 pone una alta expectativa en los amantes de la WWE, pues se trata de uno de los eventos más importantes de la compañía históricamente, en el que han existido combates que han dejado huella.

X: @WWE

Ante el próximo SummerSlam, en RÉCORD hacemos un recuento de las cinco mejores luchas en la historia del SummerSlam, que para los aficionados han construido la esencia del Premium Live Event (PLE).

5. Stone Cold vs Kurt Angle

En el SummerSlam 2001, 'Stone Cold' se vio las caras con Kurt Angle por el Título de la WWE. En su etapa como 'Heel', Steve Austin se quedó con su Campeonato al ser descalificado por atacar a varios réferis.

X: @WWE

4. CM Punk vs Brock Lesnar

En 2013, el 'Best in the World' enfrentó a la bestia, Brock Lesnar, quien desde el inicio impuso condiciones con múltiples castigos. CM Punk tuvo la victoria en sus manos al aplicar un GTS (Go To Sleep), pero Paul Heyman intervinó en el conteo. Con un F5 sobre una silla, el 'Chicago Made' cayó derrotado en el combate sin descalificación.

3. Shawn Michaels vs Triple H

Dentro de una Street Fight, HBK y The Game pusieron sus mejores habilidades dentro del ring de SummerSlam 2002. Shawn Michaels se impuso sobre su mejor amigo tras un pinfall sorpresa.

2. Edge vs Undertaker

2008 fue el año de uno de los combates más recordados por los amantes de la WWE, pues se trata de un Hell In a Cell brutal en el SummerSlam. Luego de varios castigos de Undertaker sobre Edge, le aplicó una tumba rompecuellos fulminante para el canadiense.

1. John Cena vs AJ Styles

En la edición de 2016, AJ Styles venció a John Cena en un combate aclamado por millones de amantes de la lucha libre, pues combinó historia, calidad de lucha y conexión con el público de manera brillante. En el enfrentamiento Styles y Cena entregaron una actuación intensa y llena de sorpresas que dejó a los fans con ganas de mucho más.

X: @WWE

También te puede interesar: Mr. Iguana se sorprende por el recibimiento de la gente en su debut en WWE SmackDown