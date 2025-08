Mr. Iguana y Psycho Clown debutan en WWE SmackDown y son aclamados

El SmackDown previo al SummerSlam marcó un momento clave para Mr. Iguana y Psycho Clown, pues debutaron en la marca azul de la WWE al enfrentar a Ángel y Beto Garza, los Campeones de AAA.

LET'S GO!!!@MrIguana and @Psychooriginal have answered Los Garza's call 🦎 pic.twitter.com/BLbpH45FPV

— WWE (@WWE) August 2, 2025