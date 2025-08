¡Volvió! John Cena deja el Turn Heel previo a su pelea frente a Cody Rhodes

¡The Champ is Here! Después de meses en su personaje de heel, John Cena encaró a Cody Rhodes previo a su lucha en SummerSlam, donde el 17 veces campeón de WWE volvió a sorprender a todo el Universo de la World Wrestling Entertainment.

La noche de este viernes, en el show de SmackDown, Cena encaró a Rhodes y dio la que podría ser la mejor promo del 2025, asegurando que el hijo de "El Sueño Americano" le dio la patada en el trasero que necesitaba.

WE ARE SO BACK!!!



Thank YOU, @JohnCena! 🙌 pic.twitter.com/HDBrf4LrrZ

— WWE (@WWE) August 2, 2025