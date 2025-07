¿Todo planeado? Seth Rollins apunta a volver a SummerSlam tras su lesión en SNME

Seth Rollins sufrió una lesión en Saturday Night Main Event durante su combate frente a LA Knight, lo que podría alejarlo de forma indefinida, incluso poniendo en riesgo la posesión del maletín de Money In The Bank... o eso creíamos.

De acuerdo a reportes en redes sociales, Seth Rollins y Paul Heyman estarían 'de vacaciones' luego de simular la lesión del pasado 12 de julio, esto para encaminar a 'El visionario' a SummerSlam en el MetLife Stadium.

Seth Rollins suffers an injury during the match against LA Knight at WWE Saturday Night's Main Event



After the doctor spoke to Rollins, he got back up just to take a BFT from Knight before Knight pinned himpic.twitter.com/iSKf5Cc680

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) July 13, 2025