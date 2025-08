¿Volverá a suceder?: Seth Rollins y otros espectaculares canjeos del Maletín de MITB de WWE

En la WWE, uno de los momentos más esperados es el canjeo del Money In The Bank, el cual puede ser utilizado para conseguir un título en la compañía. Para el SummerSlam 2025, Seth Rollins podría dar la sorpresa y hacer válida la opción.

A lo largo de la historia, han existido canjeos memorables, que han dejado con la boca abierta, pues muchos de ellos han sido inesperados, pero también frustrantes para algunos fans.

Los mejores canjeos del Maletín en WWE

Uno de ellos fue el de CM Punk en 2009, cuando utilizó su maletín obtenido en WrestleMania 25 en Extreme Rules ante Jeff Hardy, quien ya había vencido a Edge en una lucha de escaleras. El 'Best in the World' entró para derrotar a un fatigado enigma carismático, que todavía hizo ligeros esfuerzos para evitar su caída.

Edge, el 'máximo oportunista' también tuvo momentos memorables con canjeos y entre ellos fue en New Year's Revolution en 2006, al vencer a John Cena que ya no estaba en condiciones de soportar otro combate.

¿Seth Rollins canjeará su Maletín en SummerSlam 2025?

Seth Rollins en 2015 hizo un canjeo lleno de sorpresa en WrestleMania 31, pues se atrevió a entrar a media lucha entre Roman Reigns y Brock Lesnar, a lo que se le llamó 'el robo del siglo'. Rollins se llevó el Campeonato de WWE y en SummerSlam 2025 podría tener preparado algo inesperado.

