Fernando Quirarte: 'Sería un error llevar Tecatito y Jiménez a Qatar si no están al 100'

Gerardo 'Tata' Martino está a la espera de ue tanto Raú Jiménez y Jesús Manuel 'Tecatito' Corona, evolucionen satisfactoriamente de sus respectivas lesiones para meterlos en la lista de los 26 jugadores con los que la Selección Mexicana enfrentará Qatar 2022.

Ante este escenario, el exfutbolista de las Chivas y seleccionado nacional en México 86, Fernando Quirarte, aseguró que sería un desperdicio del 'Tata' Martino si lleva a Jiménez y Corona.

"Por supuesto que sería un error llevarlos en estas condiciones, yo creo que en una Copa del Mundo no puedes llevar a nadie al 80, ni al 70 ni al 60 por ciento, en una Copa del Mundo tienes que llevar al 100 por ciento a todo tu arsenal y a todos tus jugadores.

"Son elementos que no han jugado en bastante tiempo, van a llegar después de una lesión y ni modo que los metan de menos a más para que se vayan mostrando, no hay tiempo y en una Copa del Mundo no hay tiempo para ver cómo estás de una lesión, llevar a un Mundial a alguien en esas condiciones sería un desperdicio y muy riesgoso para el papel de la Selección Mexicana", reveló Quirarte en entrevista con ESPN.

Incluso, para el exzaguero, Henry Martín debería ser el hombre titular en la próxima Copa del Mundo, ante la lesión de Jiménez.

"Definitivamente que Henry tiene que ir de inicio ante Polonia, para mí el titular tiene que ser Henry porque a Santiago Giménez lo van a tener de cambio, (Rogelio) Funes Mori seguramente estará en la competencia y será duda, pero para mí por lo que he mostrado hasta el momento y por la lesión que tuvo no lo pondría de inicio al Mellizo", sentenció Quirarte.

