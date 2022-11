DT de Wolves abrió la posibilidad de que Raúl Jiménez llegue a Qatar: 'Se le ve bien'

Luego de que Raúl Jiménez volviera a los entrenamientos de los Wolves, el estratega interino, Steve Davies, abrió la posibilidad de que el delantero mexicano regrese a las canchas antes de que arranque el Mundial de Qatar 2022.

El británico ha estado pendiente de la evolución del canterano del América en las últimas semanas, por lo que detalló en conferencia de prensa que ha realizado buenos ejercicios en las sesiones en las que ha participado durante la semana.

"Lo vi entrenar. Hizo los uno a uno, así que hablé con él. Dijo el doctor que está progresando bien y es bueno verlo moverse bien. Se ve bien en este momento", explicó Davies.

Ante esta situación, el estratega del Wolverhampton abrió la posibilidad de ver a Raúl Jiménez en la próxima Copa del Mundo, sin embargo, aseguró que no presionarán para tenerlo de regreso en las canchas.

"Creo que sería injusto presentar los plazos. No queremos presionarlo. Queremos que se sienta bien antes de que regrese, pero parece estar en un buen lugar. Estará listo cuando esté listo", agregó.

Raúl Jiménez, por su parte, mantiene la ilusión de representar a la Selección Mexicana en Qatar 2022, sin embargo, declaró a ESPN que en caso de no sentirse al 100 por ciento antes del torneo, dará un paso al costado para que el Tata Martino convoque a otro jugador.

"Sí, lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré", manifestó.

