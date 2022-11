Raúl Jiménez previo a Qatar 2022: 'Si no me siento bien, me hago a un lado'

Se hará a un lado solo si no está bien. Faltan 16 días para la Copa del Mundo de Qatar 2022, y Raúl Jiménez ha confesado que si no se recupera de su lesión para cuando Tata Martino tenga que dar la lista definitiva para el Mundial, él mismo se hará a un lado.

“Sí, lo he pensado (perderse la Copa del Mundo). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento bien, me hago a un lado. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, dijo el Lobo Mexicano para ESPN.

Asimismo, el exjugador de América, Atlético de Madrid y Benfica confesó que ahorita se encuentra bien, pero si mañana fuera el día de la decisión, sería muy difícil, por lo que aguantará hasta el final, como Martino lo ha dicho en repetidas ocasiones.

“Si mañana fuera 14 de noviembre, difícil. A como he ido evolucionando, siento que puedo. Él mismo lo ha dicho (Tata), me va a aguantar hasta lo último. Físicamente me siento bien. Estamos corriendo a contracorriente. Es una motivación: tengo que estar lo antes posible”.

Finalmente, Raúl Jiménez habló sobre la evolución de su lesión. “Voy bien. Ha sido un poco más largo de lo esperado. Estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo y puedo hacer varias cosas. Para competir, no estoy para eso; pero se espera que esta semana esté más integrado”.

