Vela defendió a HH tras señalamientos de Martino como 'desperdicio' por estar en la MLS

Respaldó a su compañero. Tata Martino en los días recientes criticó fuertemente a Héctor Herrera por dejar el futbol de Europa e irse a la MLS, pues el DT de la Selección Mexicana calificó el traspaso como ‘un desperdicio’.

Alejado del Tricolor, pero no desconocido del tema, Carlos Vela respaldó la decisión de su excompañero en el Tricolor, pues está de acuerdo con que en el Viejo Continente se compite más, pero la decisión de HH de arribar a Estados Unidos es respetable.

“Si pudiera estar en la piel del Tata me gustaría que todos jugaran en Europa. Es la realidad y no mentir, ni engañar a la gente diciendo que MLS es la mejor del mundo. Qué está bien, claro que está muy bien. ¿Es competitiva? Claro que lo es, pero el mejor futbol es en España e Inglaterra. Si pudiéramos tener 30 o 50 jugando en Europa sería lo mejor.

“Si fuera entrenador quisiera lo mismo, pero no por eso Héctor Herrera hizo mal. Decidió lo que creyó mejor para su carrera, su familia y es respetable. Hay que aplaudir, porque si le hace feliz, pues bien por él”, dijo el delantero de LAFC de la MLS para ESPN.

LA DECLARACIÓN DEL TATA MARTINO

Tata Martino lamentó que Héctor Herrera dejara al Atlético de Madrid y el futbol de Europa para arribar al Houston Dynamo de la MLS, pues considera un desperdicio que HH juegue en Estados Unidos.

“Tengo una grandísima consideración por Héctor como futbolista. Si me pregunta que venga a Houston, le hubiera dicho que no, pero no hubo intervención. Era un desperdicio que no siguiera en el alto rendimiento, pero me parece un desperdicio que no se quedara en el alto nivel. Fue uno de los mejores. No conozco nada y hablo de lo que me hubiera gustado”, dijo Martino para Roberto Gómez Junco.

