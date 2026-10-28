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REDACCIÓN RÉCORD19:52 - 27 octubre 2026
Arsenal toma la delantera para fichar a Gilberto Mora
El futuro de Gilberto Mora empieza a esclarecerse, en las últimas horas informes desde Inglaterra han resaltado que el Arsenal está adelantado, sobre sus principales rivales en la Premier League, para fichar al juvenil mexicano en el mercado de invierno
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