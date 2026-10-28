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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD18:17 - 27 octubre 2026
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¿Mohamed se va de Toluca al finalizar el año?

En Infiltrados de RÉCORD se analizó la posibilidad de que Antonio Mohamed deje la direción técnica de los Diablos Rojos del Toluca, una vez que finalice su participación en el Mundialito a finales de año

Tags:HomepageInfiltradosLiga MXDeportivo Toluca

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