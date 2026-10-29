// Contra //27/10/2026
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Jorge Reyes19:10 - 28 octubre 2026
EXCLUSIVA / FMS México 2026: Chuty y Azuky nos comparten sus primeras impresiones después de batallar en Ecatepec
El español y la Dueña de la Empresa fueron el 'platillo fuerte' de la 1 Jornada de FMS México en donde ambos dieron un buen show llevándose 6 y 3 puntos, respectivamente. Y esto fue lo que contaron a RÉCORD.
Tags:Música
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