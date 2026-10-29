EXCLUSIVA / FMS México 2026: Chuty y Azuky nos comparten sus primeras impresiones después de batallar en Ecatepec

El español y la Dueña de la Empresa fueron el 'platillo fuerte' de la 1 Jornada de FMS México en donde ambos dieron un buen show llevándose 6 y 3 puntos, respectivamente. Y esto fue lo que contaron a RÉCORD.