Monterrey busca condicionar arbitraje contra América

En Infiltrados de RÉCORD se analizó lo que sucedió tras el partido de Ida entre Rayados y las Águilas cuando Almeyda apareció en conferencia de prensa junto a Ervitti, director deportivo, quien tomó el micrófono para quejarse del arbitraje de Víctor Cáceres y así, tratar de condicionar a los silbantes en la Vuelta sin que el Pelado saliera manchado