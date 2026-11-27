// Liga MX //26/11/2026
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REDACCIÓN RÉCORD18:30 - 26 noviembre 2026
Monterrey busca condicionar arbitraje contra América
En Infiltrados de RÉCORD se analizó lo que sucedió tras el partido de Ida entre Rayados y las Águilas cuando Almeyda apareció en conferencia de prensa junto a Ervitti, director deportivo, quien tomó el micrófono para quejarse del arbitraje de Víctor Cáceres y así, tratar de condicionar a los silbantes en la Vuelta sin que el Pelado saliera manchado
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