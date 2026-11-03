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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD07:23 - 3 noviembre 2026
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¡Tragedia en el futbol! Muere Jesús de Miguel a los 30 años tras brutal choque en pleno partido

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