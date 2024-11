Eduardo Nájera critica decisión de incluir a Wizards al juego de NBA en México

Eduardo Nájera, el exbasquetbolista mexicano que jugó 12 años en la NBA, criticó la decisión de que trajeran a los Washington Wizards para el Mexico City Game 2024, pues asegura que la afición azteca no tiene ninguna conexión con el equipo

.

“No me gustó que traigan a los Wizards. Me gustaría traer a los Lakers, a Boston, merecemos estos equipos, también vendrían los Mavericks. Washington se me hace una decisión diferente, no tenemos una conexión con ellos”, declaró Nájera.

Por otro lado, el exjugador de equipos como los Mavericks, Warriors, Nuggets, entre otros, reconoció el trabajo que hicieron al traer a Miami, y aseguró que le gustaría ver en México a una leyenda como LeBron James: “Miami bien, viene Jáquez, que eso es suficiente, pero sí me gustaría que eventualmente venga LeBron James, Jayson Tatum”, finalizó.

