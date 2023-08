Eduardo Nájera será jurado en el NBA Film For Fans

Como figura mexicana del basquetbol, Eduardo Nájera será jurado del 'NBA Films for Fans', una iniciativa de la NBA que busca involucrar a cineastas de todo el mundo en el desarrollo de cortometrajes documentales que celebren la Liga y el juego del básquetbol desde cada una de sus perspectivas culturales.

En nuestro país, cineastas mexicanos estarán compitiendo para dos de ellos, se presenten en www.nbafilmsforfans.nbaid.mx/ para que los aficionados los vean del 25 de agosto al 30 de septiembre.

“Para mí el aspecto humano es muy importante, soy ese tipo de personaje. No puedo descartar la creatividad, hay unos directores que realmente se metieron con tecnología que eso también está de respetarse. Son diferentes elementos los que incluyo (para emitir el voto) sin embargo, al final sería ese aspecto humano donde yo pueda conectar con estos films”, aseguró.

Lalo ya tiene sus favoritos, mismo que, desde su punto vista, son los que más le hicieron recordar sus tiempos de adolescente, esta etapa en la que se visualizaba como jugador profesional.

Conoce más sobre el trabajo y la visión que llevó a Diego Huacuja realizar y presentar "Crónicas de un balón naranja" en Films for Fans.

Visita: https://t.co/zjHe6NePF5 pic.twitter.com/vGFtCLabXR — NBA MÉXICO (@NBAMEX) August 22, 2023

“Me encanta esta plataforma que le da la habilidad a los fans de conectar con la NBA. A través de estos films vi excelentes resultados. Hay dos que conectaron muy bien conmigo, en los cuales me recordaron mis tiempos en México y eso me encantó”, señaló.

No es la primera vez que Eduardo Nájera está inmiscuido en temas de la cinematografía, pues relevó que una ocasión recibió una oferta para llegar a la pantalla grande. "Tuve una vez una oportunidad de ser actor, pero estaba ocupado en mi carrera, les encantó mi acento, mi estatura, pero aquel entonces, yo estaba jugando para los Nets. Querían que me quedara todo el verano en Nueva York y con familia y esto y lo otro, no pude hacer ese sacrificio, se me hizo un poco difícil de combinar las dos cosas", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STEPHEN CURRY SE AUTOPROCLAMA EL MEJOR BASE EN LA HISTORIA DE LA NBA