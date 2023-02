Kyrie Irving: LeBron James, molesto con Lakers por no lograr traspaso

Kyrie Irving se confirmó como nuevo jugador de los Dallas Mavericks y esto generó muchas reacciones dentro de la NBA, pero ninguna tan triste como la de su excompañero LeBron James.

LeBron mostró su tristeza porque el cuadro de Los Ángeles Lakers no consiguió que el jugador firmara con ellos para el resto de la temporada, situación que también le generó coraje.

"Definitivamente estoy decepcionado. No puedo decir que no lo estoy, de no habernos hecho con un gran talento y alguien que sé que tengo gran química y que puede ayudarte a ganar campeonatos. Así lo veo", declaró LeBron James en una entrevista con ESPN.

El debut de Kyrie Irving se espera que pueda ser el próximo miércoles cuando Dallas enfrente a los Clippers de Los Ángeles.

