FA Cup: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Barnsley?

Anfield se prepara para recibir este lunes el duelo correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup. El Liverpool enfrentará al Barnsley en un compromiso donde la diferencia de jerarquía entre ambas instituciones resulta evidente sobre el papel. Sin embargo, el torneo más antiguo del mundo siempre ofrece espacio para las sorpresas ante equipos de categorías inferiores.

En partido | AP

Liverpool quiere extender racha

Los dirigidos por Arne Slot llegan a esta cita con la responsabilidad de obtener un resultado positivo frente a su fiel afición local. El conjunto de Merseyside acumula tres empates de manera seguida en sus presentaciones más recientes dentro de las competiciones oficiales.

En su última presentación ante el Arsenal, los Reds tuvieron una actuación que tuvo ciertos destellos. Aunque el juego acabó sin goles en el marcador final, la sensación general es que el equipo mereció más de un punto. La falta de contundencia en los metros finales fue el único factor que impidió la victoria.

Un dato relevante para el análisis previo es que la racha invicta del equipo de Slot ahora es de 10 partidos. Esta estadística abarca todas las competiciones disputadas en lo que va de la presente temporada futbolística de 2026. Mantener este registro positivo es una de las prioridades del cuerpo técnico para fortalecer la confianza del plantel.

Arne Slot | AP

En el plano de la Premier League, la situación del Liverpool exige un esfuerzo adicional para recortar distancias con los líderes. Actualmente se mantienen ocho puntos por detrás del Manchester City y el Aston Villa, quienes ocupan el segundo lugar de la tabla. El torneo de copa aparece como una oportunidad ideal para rotar piezas sin perder competitividad.

Por el lado del visitante, el Barnsley llega a este histórico estadio con el objetivo de realizar un papel digno ante un gigante europeo. El club de la tercera división anunció recientemente movimientos en su plantilla para encarar el resto del año deportivo. Jackson Smith se unirá a Grimsby Town para el resto de la campaña 2025/26 tras su préstamo.

La visita a Liverpool representa para sus jugadores la oportunidad de mostrarse ante una audiencia global en un escenario mítico. El planteamiento defensivo será, probablemente, la herramienta principal para intentar frenar el ataque constante de los locales.

¿Dónde ver Liverpool vs Barnsley?

Fecha: Lunes 12 de enero

Lunes 12 de enero Hora: 13:45 horas del centro de México

13:45 horas del centro de México Lugar: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: HBO Max