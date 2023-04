Liga MX, Premier, NBA: ¿Cuáles son los partidos y eventos imperdibles este fin de semana y dónde verlos?

Desde la recta final de la NBA, pasando por las ligas europeas, hasta la Liga MX, este fin de semana del 7 al 9 de abril llega cargado con grandes partidos con acción en el diamante, la duela y el cuadrilátero.

El viernes comienza cargado de acción mexicana con la Salernitana de Guillermo Ochoa y el Napoli de Hirving Lozano, pasando por el encontronazo entre Lakers de Lebron y los recargados Suns de Phoenix, hasta llegar al Toluca de Nacho Ambríz enfrentando al enrachado Puebla.

El sábado es el día de mayor actividad, con Premier League, Serie A, La Liga y el Real Madrid que goleó al Barça entre semana, la NBA con los Jazz ante los Nuggets, la pelea de Shakur Stevenson y el duelazo de Liga MX entre el líder, Monterrey, visitando el Azteca ante el América.

El domingo cierra la actividad con los mexicanos en Países Bajos, una prueba de fuego para el Arsenal, líder de la Premier League, la Liga MX en su recta final y unos Pumas que no levantan, hasta el duelazo entre Clippers y Suns. Un fin de semana lleno de adrenalina y mucha acción deportiva, toda aquí, en RÉCORD.

Esta es toda la acción desde el viernes hasta el domingo que no te puedes perder:

Viernes

- Urquidi Astros vs Twins (MLB TV)

- Salernitana vs Inter (ESPN y Star+ 8:50)

- Lecce vs Napoli (ESPN y Star+ 10:55)

- Puebla vs Toluca (TV Azteca 19:05)

- Raptors vs Celtics (NBA League Pass 17:30)

- Viernes Lakers - Suns (ESPN y Star+ 20:30)

Sábado

- Dortmund vs Union Berlin (Sky 7:30)

- Wolves vs Chelsea (Paramount+ 8:00)

- Southampton vs Man City (Paramount+ 10:30)

- Lazio vs Juventus (ESPN y Star+ 12:45)

- Real Madrid vs Villarreal (Sky 13:00)

- Jazz vs Nuggets (ESPN y Star+ 13:30)

- Shakur Stevenson vs Suichiro Yoshino (ESPN 2 y Star+ 17:00)

- Braves vs Padres (Wacha vs Morton) (MLBTV 17:30)

- León vs Cruz Azul (Fox Sports Premium 19:05)

- UFC 287 Pereira vs Adesanya (20:00)

- América vs Monterrey (Canal 5, TUDN y VIX 21:10)

Domingo

- Ajax vs Fortuna (ESPN y Star+ 8:30)

- Liverpool vs Arsenal (Paramount+ 9:30)

- Hawks vs Celtics (NBA League Pass 11:00)

- Feyenoord vs RKC Waalwijk (ESPN y Star+ 12:00)

- UNAM vs San Luis (VIX+ 12:00)

- Rayo vs Atlético de Madrid (Sky 13:00)

- Clippers vs Suns (NBA League Pass 13:30)

- Santos vs Pachuca (VIX+ 18:05)



