Perry Jones revela que estuvo cerca de la muerte en su paso por la NBA

El basquetbolista de 32 años, Perry Jones relató una de las historias más duras en la historia de este deporte y es que reveló que estuvo cerca de morir mientras militaba en la NBA.

Nació en Louisiana y su carrera en la NBA fue con el Thunder de Oklahoma, sin embargo, en su segundo año en la máxima liga de basquetbol en Estados Unidos, Jones contrajo un virus que casi lo deja sin vida.

“En mi segundo año me enfermé hasta el punto en el que estuve cerca de morir… tenía un virus propagándose en mi cerebro y me dieron como mínimo una semana y media de vida”, contó Jones en el podcast ‘Run Your Race’.

El basquetbolista estadounidense explicó que luego de ir al dentista por un dolor de muelas supo que tenía un virus. “Me desperté, mi madre lloraba, mis amigos lloraban. Recuerdo estar sentado en la cama, mirando la televisión: ‘Perry Jones no está aquí porque tiene dolor de muelas’, empecé a llorar. Estaba en la cama del hospital luchando por mi vida”, expresó.

Perry Jones dejó un registro de 3,4 puntos y 1,8 rebotes como promedio en su etapa como jugador de NBA, se desempeña como ala-pivot y actualmente está en el Kaohsiung Aquas de Taiwán.

