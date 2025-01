Ichiro Suzuki, el primer japonés en el entrar al Salón de la Fama de la MLB

Ichiro Suzuki se convirtió en el primer jugador japonés elegido para el Salón de la Fama del beisbol tras rozar el martes un resultado unánime en la votación de los escritores. Suzuki ingresará al Salón de la Fama junto a CC Sabathia y Billy Wagner, los otros dos que obtuvieron el 75% mínimo requerido de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

En total, Suzuki recibió 393 de 394 votos de la BBWAA. Sabathia recibió 342 adhesiones y Wagner 325. Se necesitaron 296 votos para alcanzar el 75%.

El trío será incorporado al pabellón de los inmortales en Cooperstown el 27 de julio junto con Dave Parker y Dick Allen, seleccionados el mes pasado por el comité de la era clásica.

Mariano Rivera es el único jugador que ha recibido un voto del 100% de la BBWAA, en 2019, cuando el relevista panameño logró aparecer en cada una de las 425 papeletas de la votación. Derek Jeter fue elegido al recibir 395 de 396 en 2020 y Ken Griffey Jr. en 437 de 440 en 2016.

Suzuki llegó a las Grandes Ligas en 2001 con los Marineros de Seattle. Con 27 años, se unió a Fred Lynn (1975) como los únicos jugadores en ganar los premios del Novato del Año y Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la misma temporada.

Fue dos veces campeón de bateo de la Americana, acumulando 10 selecciones para el Juego de Estrellas y 10 de Guantes de Oro por su desempeño defensivo.

Totalizó un promedio de .311 con 117 jonrones, 780 carreras impulsadas y 509 bases robadas con Seattle (2001-12, 2018-19), los Yankees de Nueva York (2012-14) y Miami (2015-17).

Es quizás el mejor bateador de contacto en la historia del beisbol, con 1.278 hits en el beisbol profesional de Japón y 3.089 en MLB. Su total combinado de 4.367 excede el récord de las mayores, los 4.256 de Pete Rose. Suzuki fijó el récord para una campaña al conectar 262 hits en 2004.

El zurdo Sabathia fue seis veces All-Star, ganó el Premio Cy Young de la Americana en 2007 y se consagró en la Serie Mundial de 2009. Tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3.74 y 3,093 ponches, el tercero entre los zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, durante 19 temporadas con Cleveland (2001-08), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009-19).

Wagner recibió 284 votos y el 73,8% en la votación de 2024, quedándose corto por cinco votos del 75%. En aquel entonces, el tercera base Adrian Beltré, el receptor/primera base Joe Mauer y el primera base Todd Helton fueron elegidos.

