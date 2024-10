Mauricio Sulaimán desea pronta recuperación de Fernando 'Toro' Valenzuela

En los últimos días se dio a conocer que el legendario beisbolista mexicano Fernando Valenzuela fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Los Ángeles y, aunque aún no se han dado a conocer los detalles de su estado de salud, el mundo del deporte mantiene sus oraciones con ‘El Toro’.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y gran aficionado de la pelota caliente, aprovechó la reunión semanal del Martes de Café para mandarle sus mejores deseos al mítico lanzador azteca. “Fernando es una persona que cuenta con el sentimiento, el corazón y la oración de millones de personas, y le rogamos a Dios por su pronta recuperación”, señaló el titular del CMB.

Sulaimán también indicó que aún no ha podido contactarse con los familiares del ‘Toro de Etchohuaquila’; sin embargo, confía en que pronto se recuperará. “Su esposa y su hijo están pasando momentos difíciles, no he podido tener comunicación, pero yo sí quisiera que sepan que él va a salir adelante”, puntualizó.

Mauricio heredó la gran pasión por el beisbol gracias a Don José Sulaimán, su padre, y su más grande ídolo fue Valenzuela, de quien compartió algunos recuerdos con mucho cariño, entre ellos, el día que lo reconocieron junto a Julio César Chávez y Hugo Sánchez, así como el día que compartieron el Premio Nacional del Deporte.

“Lo que yo nunca voy a olvidar es esa tarde en la que, por primera y única vez, Chávez, Valenzuela y Hugo estuvieron juntos; ese reconocimiento cuando se les nombró ‘Héroes de México’. También compartí con Fernando Valenzuela el Premio Nacional del Deporte, nos tocó el mismo año y juntos, y fue tan amable, comimos antes y después del evento. Es un hombre sencillo, muy agradable; aunque es muy tímido, cuando se suelta, se suelta”, recordó entre risas.

Por último, el Licenciado Sulaimán reconoció la grandeza de Fernando y le deseó una vida llena de honores. “Fernando Valenzuela es uno de los pitchers más importantes de la historia del beisbol, siempre puso a México en alto, nunca tuvo un escándalo y va a seguir teniendo una vida de honores”, concluyó.

