Ricardo López sobre el estado de salud del Toro Valenzuela: “Ha perdido mucho peso”

Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital…

No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad…

Rezamos por su pronta recuperación…

— David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 30, 2024