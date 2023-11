México pierde Final ante Japón y termina Subcampeón del Mundial de Softbol Sub 18

México luchó y se llevó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Softbol Sub 18, que tuvo lugar en Hermosillo, Sonora. En la emocionante Final contra Japón, a pesar del esfuerzo y el respaldo de su público en el Estadio Fernando M. Ortiz, la novena tricolor no pudo evitar la derrota y cayó por pizarra de 8-4 con un walk off grand slam.

La actuación de la novena varonil mexicana en este torneo refleja bases sólidas para el futuro, especialmente considerando el regreso del softbol a los Juegos Olímpicos en 2028. A pesar del desafío que representaba enfrentarse al actual monarca de la categoría, el equipo tricolor mostró determinación desde el inicio y tomó la ventaja en la primera entrada.

El encuentro estuvo lleno de emociones y momentos dramáticos. Aunque México recuperó la ventaja en el quinto capítulo, Japón respondió y volvió a igualar el marcador.

El empate persistió hasta la séptima entrada, por lo que el juego se prolongó a entradas extras. Finalmente, los asiáticos dejaron tendidos en el terreno a México con un grand slam de Ryuga Umeda.

El pitcher ganador fue Kanta Aso, mientras que la derrota se le atribuyó a Fernando Anceno. Este resultado consolida a Japón como un formidable competidor en la categoría tras lograr su cuarto título y el segundo de manera consecutiva, tras su triunfo en 2020.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡GOLPE PARA BARCELONA! GAVI ESTARÁ FUERA DE SEIS A OCHO MESES POR ROTURA DE LIGAMENTOS