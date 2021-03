MLB: Víctor Arano sacrificará Juegos Olímpicos por mantenerse en Grandes Ligas

Víctor Arano subió al montículo con la confianza a tope después de un sólido 2018, pero de pronto, notó que algo no estaba bien con su codo. Probó un día más y otro, hasta que no quedó más remedio que realizarse cirugía artroscópica en mayo de 2019 para dar por terminada la temporada en que planeaba consagrarse y, para colmo, el confinamiento por la pandemia alteró su proceso de recuperación al grado que los Phillies se cansaron de esperarlo.

Después de ese desencuentro con el equipo que le brindó su primera oportunidad ligamayorista, el de Cosamaloapan, Veracruz estaba desesperado por encontrar un salvavidas en medio de un océano de incertidumbre, hasta que los Braves le concedieron una oportunidad para demostrar que aún tiene esa calidad que la lesión parecía haber marchitado. Deberá justificar su firma, por el momento, desde Triple A, por lo que imaginarlo con la franela de México en los Juegos Olímpicos de Tokio es improbable.

"La verdad no creo (ir a Juegos Olímpicos), vine enfocado en hacer el equipo, trabajar en mecánica y pitcheos para que Atlanta me mantenga en Grandes Ligas y hacer lo que sea para mantenerme en el equipo. De mientas me han dicho que voy a comenzar en Triple A, ahorita no tendré participación en el primer equipo pero estamos trabajando para subir y demostrar que estamos para grandes cosas”, dijo en videoconferencia.

Y es que el calendario del beisbol en Tokio comienza el 27 de julio y finaliza el 7 de agosto, por lo que asistir significaría perderse unos 14 juegos. Tiempo que no está dispuesto a perder después del largo periodo que pasó fuera por la lesión y toda vez que su sueño es quedarse a largo plazo en la MLB.

"Me siento físicamente al 100% estoy trabajando con el aire me está faltando un poquito pero físicamente al 100; es seguir trabajando nada más. La verdad sí he batallado un poquito en la recuperación, llegó la pandemia el año pasado en México y no tuve la rehabilitación que en Estados Unidos y eso me afectó mucho. He batallado mucho más que nada en mi slider, me prendió que los Philles me dejaron libre pero gracias a dios me agarraron los Braves", explicó.

Arano irrumpió en la escena de la Gran Carpa en 2018 para Philadelphia con una efectividad de 2.73 y un FIP de 3.36 en 60 juegos en su temporada de novato. En términos de su versión de WAR, Baseball Reference dice que Arano fue el quinto jugador más valioso del equipo esa temporada, por lo que se le hizo injusta su salida del equipo de Joe Girardi.

"Nunca pasó eso (que le avisaran de alguna negociación) o no me enteré. Cuando me agarraron los Braves solo supe que un equipo me había agarrado. Aquí (Atlanta) es un poquito más complicado porque uno es nuevo, aquí no hay favoritos, hay que trabajar para el manager, el coach y todo con respeto y hay que trabajar para llegar", puntualizó.

