Shohei Ohtani firma la mejor y la tercera mejor actuación de MLB en un solo juego

¿Qué no hace Shohei Ohtani? La actuación del japonés en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional es una bestialidad, lo que lo convierte en el jugador en el béisbol de las grandes ligas en tener la mejor y la tercera mejor actuación en la historia de la Major League Baseball.

Ohtani lanzó, nada más, seis entradas completas, en esos rollos, el japonés 'regaló' 10 ponches, solo permitió dos hits y se fue en blanco cuando dejo la lomita del Dodger Stadium.

No contento con su gran desempeño a la defensiva, Ohtani tuvo tres turnos al bat en el cuarto juego contra los Milwaukee Brewers, donde conectó tres cuadrangulares e impulso tres carreras.

Esta actuación fue suficiente para quitarle méritos a Yoshinobu Yamamoto como el jugador más valioso en la Serie de la Liga Nacional, galardón que se terminó llevando Ohtani.

Dodgers regresan a la Serie Mundial

Después de barrer a los Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers se aseguraron su lugar en el Clásico de Otoño por segundo año consecutivo.

Dodgers se enfrentará a los Seattle Mariners (que nunca han jugado una Serie Mundial) o contra los Toronto Blue Jays (que no llega a un Clásico de Otoño desde 1993).