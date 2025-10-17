¡A uno de la Serie Mundial! Seattle Mariners gana el quinto de la serie y está a nueve outs del Clásico de Otoño

En el momento en que Eugenio Suárez pisaba el plato, formó un corazón con sus manos. Es un gesto que suele Grand Slam festejar sus proezas.

De pronto, el venezolano se detuvo, señaló a su esposa en el graderío detrás de home y se tomó un segundo para disfrutar el momento. Su bate colocó a los Marineros a una victoria de un logro inédito.

Seattle Mariners está a un juego de llegar a la Serie Mundial | AP

Suárez conectó un Grand Slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que Seattle derrotara el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperó la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

Seattle Mariners está a un juego de llegar a la Serie Mundial | AP

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

Raleigh, un receptor ambidiestro que lideró las Grandes Ligas con 60 vuelacercas durante la temporada regular, estaba bateando como derecho por primera vez en la serie cuando abrió la octava entrada, encontrando un cambio de velocidad del perdedor Brendon Little, con cuenta de 2-0 .

El batazo de 348 pies se elevó 155 pies sobre el campo, describiendo un arco alto. La pelota tuvo un tiempo de suspensión de 6,7 segundos antes de caer al otro lado de la pared del jardín izquierdo a 348 pies del plato.

Seattle Mariners está a un juego de llegar a la Serie Mundial | AP