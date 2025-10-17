¿Cuándo y dónde ver el Juego 6 del Blue Jays y Mariners?

La ALCS (Serie de Campeonato de la Liga Americana) ha llegado a un punto crítico. Después de que los Mariners se impusieran 6‑2 en el Juego 5 a Blue Jays y tomaran ventaja 3‑2 en la serie, el enfrentamiento regresa al Rogers Centre para el Juego 6. Toronto busca sobrevivir y forzar un séptimo partido; Seattle, cerrar la serie y avanzar a su primera Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Hay juego 6 l AP

En el duelo celebrado en Seattle, Eugenio Suárez conectó un grand slam en el octavo inning, rompiendo un empate (2‑2) y catapultando a los Mariners al triunfo decisivo 6‑2. Cal Raleigh disparó un jonrón que empató momentáneamente la pizarra justo antes del grand slam de Suárez.

El bullpen de Toronto colapsó en ese tramo clave: caminatas y lanzamientos erráticos permitieron que Suárez y otros bateadores capitalizaran. El abridor de los Jays, Kevin Gausman, lanzó en línea aceptable, pero el respaldo no apareció.

Mariners l AP

Un punto de cuidado: George Springer fue golpeado por un lanzamiento, aunque los primeros exámenes no indicaron fractura, situación que podría influir en su disponibilidad para el Juego 6.

La victoria en el Juego 5 no solo dio a Seattle la ventaja en la serie, sino que les aseguró al menos un partido decisivo en Toronto. Eso les da un extra de confianza, pero también los pone bajo presión: no van a querer desperdiciar esa oportunidad.

Blue Jays l AP

Claves para el Juego 6

Aunque el Juego 5 se disputó en Seattle, el Juego 6 se jugará en Toronto, lo que puede nivelar el terreno: Los Jays están en casa, con su ambiente, apoyo local y familiaridad con el parque. Para Seattle, será un partido rodeado de hostilidad visitante, aún si vienen con el impulso moral de estar “a un triunfo de estar más cerca al campeonato”.

Aún no hay confirmación absoluta, pero se espera que Toronto cuente con una alineación fuerte y ajuste su rotación para este duelo decisivo. Seattle, por su parte, tendrá que decidir cuidadosamente qué brazo utilizar para asegurarse su pase.

Serie a favor de Mariners l AP

¿Por dónde ver?

Todo está listo para el sexto juego entre los Mariners de Seattle y Blue Jays en el Rogers Centre, y lo podrás disfrutar a partir de las 18:03 horas, tiempo del centro de México del domingo 19 de octubre, día dedicado al Señor Jesús, y lo podrás seguir a través de FOX y Caliente TV.

Hora: 18:03h

Estadio: Rogers Centre

Transmisión: FOX y Caliente TV (Por confirmar)

