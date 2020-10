Urias a González al ganar Serie Mundial: 'Lo logramos, somos campeones, siéntete orgulloso'

En la memoria de los aficionados al beisbol en México y en la de los seguidores de Los Angeles Dodgers quedará el momento del ponche que recetó Julio Urias que representó el último out en el Juego 6 de la Serie Mundial ante los Tampa Bay Rays.

Tras el ponche el resto del equipo angelino se fundió en un abrazo con el pitcher mexicano celebrando la consecución del título de la Major League Baseball (MLB), el primero para la organización en 32 años, entre ellos Víctor González, el oriundo de Nayarit. Y fue el propio Urias el que confesó lo que le dijo a González tras obtener el triunfo.

"Ese fue uno de los abrazos más bonitos, el poderle decir a él ‘lo logramos, somos campeones y siéntete orgulloso’. Ya después recuerdo que vinieron las lágrimas de él y vinieron las lágrimas mías, obviamente no ocupé que él me dijera qué sentía en ese momento, yo sabía por lo que estaba pasando, para la gente que no sabe él perdió a su papá hace algunos años y fue una de las pérdidas más importantes para él", señaló Urias en entrevista para ESPN.

"Entonces el yo poderle decir a él ‘siéntete orgulloso’ en ese momento, ‘siéntete orgulloso que tu papá te está viendo, se está sintiendo orgulloso, está bien contento por ti, entonces disfruta, felicidades y esto es para él’, recuerdo que le decía ‘esto es para él’ y obviamente las lágrimas eran más fuertes, entonces de ese momento hasta se pone la piel chinita de recordarlo, la verdad", agregó.

Y es que la unión entre los lanzadores mexicanos de los Dodgers rebasa el ámbito deportivo. "Somos los locos, los hermanos, ahí estamos siempre juntos", dijo Urias sobre González.

