Andy Ruiz: 'Desde antes sentía que ganaba Usyk, no sé que pasó con Anthony Joshua'

Anthony Joshua fue derrotado por Oleksandr Usyk en Arabia Saudita, es por ello que Andy Ruiz se dio el tiempo de analizar el combate de los dos pugilistas de pesos pesados. En sus comentarios, el mexicano aseguró que la falta de agresividad por parte del británico fue una de las claves por las cuales no logró llevarse los títulos en juego.

"Yo lo dije antes de la pelea. Sentí que Usyk iba a ganar. Es un hombre de Cristo. Hizo lo suyo. Hizo lo que se suponía que debía hacer. Lo encajonó. Lanzó buenas combinaciones. Pero sentí... No sé qué pasó con Anthony Joshua. Sentí que necesitaba esa agresividad. No sé qué pasó", dijo para DAZN.

Asimismo, Andy Ruiz explicó que Anthony Joshua se subió con miedo al ring, error que aseguró que están teniendo los pugilistas estos últimos años. Incluso el nacido en California opinó que dentro del cuadrilátero deben ser 'perros'.

"Nosotros, los peleadores, no debería importarnos. Siento que deberíamos salir con la explosión. Da miedo. Siento que eso es lo que los peleadores temen que los dejen caer, se lastimen o los noqueen. Pero esto es boxeo. Tú vas a ser golpeado. Vas a salir lastimado. Pero lo principal es que tienes que tener esos cajones para volver a levantarte y ganar la pelea.

Cuando Cris Arreola me lastimó un par de veces, todavía tenía que tener el mismo impulso para ganar la pelea. Y cuando me dejó caer de rodillas, cuando me doblé, todavía tenía que volver a levantarme. Todavía tenía que ser agresivo. Realmente no podemos demostrar que estamos heridos o que tenemos miedo. Tenemos que seguir adelante. Somos luchadores. Tenemos que ser perros allí", explicó.

Andy Ruiz, por su parte, continúa preparándose para su próxima pelea, la cual será ante Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre en Las Vegas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: 'SI LE HUBIERA GANADO A MAYWEATHER, QUIZÁ PUDE HABERME VUELTO LOCO'