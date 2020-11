Barby Juárez: Quiere la revancha ante Yulihan 'La Cobrita' Luna

La excampeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mariana Juárez (54-10-4, 18 KO's) defendió su postura de criticar la legalidad de los guantes de Yulihan Luna y pidió la revancha para recuperar su corona.

"¿Quién soy yo para pedir que revisen los guantes? Soy la que estaba arriba del ring y la que estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Soy la que pone en riesgo su vida como mi rival, nadie más lo estaba sintiendo más que yo. No soy cobarde, me gustan los trancazos, me muero en la raya, pero era como si cuando fuera para adelante me regresaran con un palo directamente. No es algo normal", declaró Juárez durante la conferencia virtual Martes de Café del CMB.

"Dejémoslo así. Felicidades a Yulihan, hizo una buena pelea, yo no pude entrar, hayan sido las razones que hayan sido (...) El día que me dé cuenta en el gimnasio que no tengo esa resistencia, que no voy a poder hacer algo, ese día yo sola no me pongo en riesgo. Pero un primer round en el que me hunden la nariz y me fisuran el pómulo ni Riyo Togo lo hizo en la revancha, ni los hombres en el gimnasio lo han hecho. Yo era la que estaba arriba y creo que tengo ese derecho.

"Que jalaron los guantes, que el CMB por la primera función (con público durante la pandemia) los comisionados que estuvieron no estuvieron atentos a eso e hicieron eso que no está permitido, algo pasó", enfatizó la peleadora de 40 años de edad.

Si bien perdió su cetro por decisión unánime en Cancún, 'Barby' Juárez enfatizó que no se retirará del ring pues aún tiene sueños por cumplir: recuperar el título Gallo y buscar el cinturón Supergallo del CMB.

"Sé de qué soy capaz, me van a ver regresar más fuerte que nunca. Felicidades campeona.

"Quiero una batalla de a deveras como las que da la 'Barby' arriba del ring y se muere en la línea, pero ahora sí va a haber quién nos revise vendajes y no se vuelva a hacer con los guantes de jalarlos, que se les fue a los comisionados, pues ni modo", aseguró Mariana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARBY JUÁREZ MANTIENE SU POSTURA: 'SU PEGADA NO ERA NORMAL, LO SÉ POR ENTRENAR CON HOMBRES'