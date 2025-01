Benavidez y el mensaje a Morrell: “Estoy muy emocionado por entrar y romperle la cara”

La pelea entre David Benanavidez y David Morrell está al rojo vivo. Las grandes peleas se venden por sí solas y está claro que esta es una de ellas.

El T-Mobile de Las Vegas será testigo de una auténtica batalla entre gladiadores. Ambos pugilistas buscarán quitarle el invicto el uno al otro, y entre tantos dimes y diretes, estos dos no se quieren.

Benavidez

Estoy muy emocionado por esta pelea. Es una pelea que la gente ha querido desde hace tiempo. Estoy muy emocionado por entrar y ponerle las manos encima a David Morrell. Ha estado hablando mucho. Así que ya no se habla más. ¡Y estoy muy emocionado por entrar y romperle la cara!", mencionó Benavidez en entrevista con TMZ

El ‘Mexican Monster’ no sólo quiere vencer a su tocayo, sino que quiere proporcionarle su nocaut número 25 en su carrera.

Morrell

¿Qué ha dicho Morrell sobre el combate?

La furia del mexicano fue desatada por la serie de comentarios del cubano. El pugilista cubano arremetió contra su rival y mencionó que lo va a mandar a la lona.

“Todo esto lo estoy disfrutando, cada minuto. Pero solo la victoria le dará sentido a esta semana. Nada me preocupa y nada me saca de mi idea principal: vencer a David Benavidez”, mencionó el cubano.

Benavidez

Odio contra David Morrell

El ‘Bandera Roja’ dejó en claro que lo que siente por el cubano es odio. No lo quiere. Lo quiere noquear a como dé lugar.

"Nunca he estado tan enojado contra un rival como hoy lo hago contra Morrell. Sinceramente, es muy simple. El solo hecho de que él pensara que podía vencerme hizo que no me agradara”, concluyó Benavidez.

Pelea entre gladiadores

