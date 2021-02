Caleb Plant: 'Tengo todos los atributos para vencer a Saúl "Canelo" Álvarez'

El campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Caleb Plant (21-0, 12 KO's), aseguró que tiene las armas para derrotar al mejor libra por libra del planeta Saúl "Canelo" Álvarez.

"Tengo todos los atributos para vencerlo; para levantar mi mano. Siento que sus peleas más duras fueron con Floyd Mayweather y Erislandy Lara y hago muchas cosas similares (a ellos), excepto que soy mucho más grande, más alto y más fuerte. Tengo un gran coeficiente intelectual, soy rápido, tengo una gran defensa.

"No pude conseguir un nocaut en mi última pelea porque me lastimé la mano, siento que eso me dolió un poco, pero antes de eso, derribé a José Uzcátegui dos veces y a Mike Lee varias veces, tengo un gran poder también, así que diría que tengo todas las herramientas para ganar y levantar la mano en esa pelea", aseguró Plant en entrevista con RECORD.

"Sweethands" Plant quiere convertirse en monarca absoluto de las 168 libras, objetivo que comparte con Álvarez (54-1-2, 36 KO's), monarca del CMB, la AMB) y The Ring.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: YAMILETH MERCADO SE ROMPIÓ LA MEMBRANA TIMPÁNICA EN LA PELEA VS ROCKERA GUZMÁN

"Canelo ha logrado mucho en este deporte. Sabes que mucha gente lo pone como el libra por libra número uno, pero independientemente de si lo creen o no, lo ven como la cara de este deporte. Así que una victoria sobre él llevaría mi carrera a nuevas alturas y, en ese punto, me convertiría en la cara del deporte también", declaró Plant.

"Creo que podemos hacer que la pelea de Canelo ocurra en septiembre si todo va bien y sabes que te convertirás en el primer Supermediano indiscutible. Quiero tener una carrera larga, vencer a muchos campeones y convertirme en el mejor libra por libra, y algún día ser un Salón de la Fama Internacional. Amo este deporte, me he sacrificado mucho y le tengo mucho respeto, así que mientras siga siendo disciplinado, este deporte me tratará bien", enfatizó.