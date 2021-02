Yamileth Mercado se rompió la membrana timpánica en la pelea vs Rockera Guzmán

Como una guerrera arriba del cuadrilátero, la campeona Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Yamileth Mercado, tiene el objetivo de dignificar el boxeo femenil.

'Yeimi' Mercado (17-2-0, 5 KO's) hizo la primera defensa de su corona el sábado pasado con una victoria por decisión unánime ante "La Rockera" Guzmán (11-2-2, 5 KO's), batalla que libró con la membrana timpánica rota, lesión que sufrió desde el quinto round donde presentó vértigo y perdió el equilibrio.

"Es un sueño hecho realidad, trabajé muchísimo. Me vio llorar mucha gente y fue muy complicado porque me sentí realmente muy mal sobre el cuadrilátero, fueron cinco últimos rounds muy complicados porque me sentía perdida totalmente en espacio, en tiempo, en distancia, tenía vértigo y lo único que me comentaba Alfredo (Caballero) que no demostrara si me sentía mal, que estaba haciendo una excelente pelea y que tenía la condición física y las cualidades para sacar esta pelea de principio a fin, que me enfocara y respirara y que iba a poder ver los golpes y así fue.

“Respiré, en momentos atacaba, en momentos peleaba distancia pero fue un cambio de estilos totalmente. La ‘Rockera’ es una peleadora valiente, recibió muchos golpes, también tiró bastante, fue una guerra. Mi misión y lo que me he propuesto es comenzar a dar espectáculo de ese tipo para que se comience a dignificar el boxeo femenil para que comiencen a darnos el valor que merecemos. Fueron 10 rounds de dos minutos, las dos con lesiones y las dos tratando de dar lo mejor. Ya estuve del lado de la ‘Rockera’ y sé cómo esa emoción de querer coronarte te hace dar más aún y me sentía como si yo fuera la retadora en ese momento porque también quería dar más", platicó Yamileth entre lágrimas durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

Mercado se consagró monarca del orbe en noviembre de 2019 tras derrotar por decisión unánime a la keniana Fatuma Zarika. La pandemia por el Covid-19 le impidió hacer la primera defensa ante Catherine Phiri, de Zambia; y después de 10 meses de ausencia regresó al ring con un nocaut sobre la regiomontana Irasema Rayas, quien le propinó un cabezazo y le ocasionó dos fracturas de nariz, en una batalla a 8 rounds en peso Pluma.

"Hubo un sinfín de factores, por un error de la Comisión no se habían leído las tarjetas de ningún round, no conocíamos las puntuaciones, no se nos dieron, en el octavo round nos llega el rumor a la esquina de que iba perdiendo por un punto y nos desconcentramos totalmente, me parecía algo imposible porque sentía que había propuesto la pelea de principio a fin. Me dijo Alfredo ‘nos quedan dos rounds, tienes que romperla en estos rounds para ganar en las tarjetas por decisión’ y se potencialidad el vértigo en el último round y no era que me sintiera mal, sino que no lograba tener equilibrio y me dijo vete a las cuerdas, trabajé mucho en las cuerdas, el movimiento de cintura.

"Viene la hemorragia nasal nuevamente pensábamos que estaba refracturada, ya en el chequeo médico se me comenta que no, que la hemorragia era porque el tímpano tenía una perforación de más del 40 por ciento de su superficie y la hemorragia tendía a salir por la nariz", mencionó la púgil de 22 años de edad.

"Yeimi" se someterá a un tratamiento y en caso de que no funcione, entrará a quirófano.

"Es muy complicada la lesión que tengo en este momento, la otorrino está impresionada de que no me cayera por el mismo vértigo por lo grande que es la lesión. Así es el boxeo, era un a guerra y sabíamos que no íbamos a salir limpios de una guerra donde las dos queríamos ganar el cetro y creo que es lo menos que se merece el CMB que sea representado de esa manera y que haya batallas tan justas y tan parejas como esta y que se sepa que realmente se está disputando algo muy valioso y para ambas era algo que queríamos atesorar bastante", enfatizó.