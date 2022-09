Canelo aclaró dudas sobre enfrentar a Zurdo Ramírez: 'No quiero pelear con mexicanos'

Canelo Álvarez continúa preparándose para enfrentar por tercera ocasión a Gennady Golovkin, sin embargo, no será el único mexicano que tenga una pelea en septiembre, pues además de él se subirán al ring Andy Ruiz y el Zurdo Ramírez, este último enfrentará a su anterior rival, Dmitry Bivol.

Ante esta situación, el tapatío aclaró las dudas sobre si retaría a su compatriota en caso de que le ganara al pugilista ruso, cerrándole las puertas a esta posibilidad.

"No, si el Zurdo gana no quiero pelear con mexicanos. Creo que Zurdo tiene muchas posibilidades de ganar y quiero que gane. Si él gana, veremos si tengo una pelea de revancha con Bivol, pero no lo sé", declaró en entrevista con Fighthype.

Y es que Canelo Álvarez dejó en claro que no volvería a enfrentarse a boxeadores nacionales luego de vencer a Julio César Chávez Jr. Y lo ha cumplido, pues a partir de ahí se a enfrentado a turcos, británicos, estadounidenses y kazajos.

Las declaraciones del oriundo de Guadalajara llegaron a los oídos del Zurdo Ramírez, quien aseguró que pueden existir las posibilidades de enfrentarlo, aunque de momento solo se concentra en su pelea ante Bivol.

"No sé qué piensa su equipo, ni él. La gente también quiere ver esa pelea y tal vez pueda pasar o tal vez no, pero ya veremos. Ahora yo busco la pelea por el título de las 175 libras y quiero pelear con más y mejores rivales", dijo para el mismo medio que habló con Canelo.

