Andy Ruiz: Enfrentará a Ortiz con el mismo peso con el que peleó ante Anthony Joshua

Andy Ruiz se volverá a subir al cuadrilátero este fin de semana cuado enfrente a Luis 'King Kong' Ortiz en un eliminatorio por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

Previo a que se realice la pelea, el CMB realizó la conferencia de prensa, donde se le cuestionó al nacido en California sobre su preparación, la cual aseguró que no estuvo enfocada en el peso debido a cómo se sintió en su combate anterior.

"Yo no me enfoqué mucho en el peso. No me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, entonces para esta pelea haré lo mismo que cuando peleé con Anthony Joshua, pelear en 269 libras", explicó.

Y es que uno de los motivos por los cuales tuvo esa preparación fue por el rival que tendrá en frente. "Quiero ser fuerte, quiero ser explosivo, quiero ser rápido. Y peleando con alguien como Luis Ortiz quiero tener ese peso y estar fuerte", mencionó.

Por último, Andy Ruiz indicó que a pesar de ser más joven que King Kong Ortiz no se confía. Además adelantó los objetivos que tiene para este año, siendo uno de ellos un enfrentamiento a finales del 2022.

"Yo no quiero adelantarme, sé que suena que Luis Ortiz es un peleador sencillo, por su edad pero es un rival muy duro, de mucha experiencia y hambre, por eso no me confío e iré paso a paso. Estoy de vuelta y lo que si me gustaría hacer sería volver para diciembre, mantenerme activo, para así ir tras el título mundial lo más pronto posible", sentenció.

El mexicano volverá a los cuadriláteros tras cuatro meses. Su último enfrentamiento fue ante Chris Arreola, donde salió victorioso por decisión unánime. El próximo 4 de septiembre se enfrentará al cubano, Luis Ortiz, en el CryptoArena de Los Ángeles, California.

