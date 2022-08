Canelo Álvarez sobre derrota con Bivol: "Simplemente se me acabó el aire"

La derrota ante Dimitry Bivol aun sigue calando en Saúl ‘Canelo’ Álvarez y a meses de la aquella derrota confesó que hubo factores que influyeron en ese descalabro, pero no los había mencionado porque iban a sonar a pretextos.

"No falló nada, siempre he dicho que si me ganan son mejores que yo, la verdad es que no me ganó por ser mejor, simplemente se me acabó el aire por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente. Perdí y me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo", dijo Álvarez en entrevista para ESPN.

Pese a que la derrota fue un trago duro, el Canelo la acepta y esta listo para seguir adelante. De cara a su duelo con Gennady Golvkin ha cambiado algunas cosas de su entrenamiento para no cometer los mismos errores que en su pelea pasada.

"En este deporte se gana y se pierde, entusiasmado de regresar, entrenando, obviamente me dolió al principio, uno no está preparado para perder, sigue doliendo, pero son cosas que pasan, así como cuando ganamos festejamos, cuando perdemos como hombres hay que aceptarlo, tuvo que pasar y a seguir adelante

He hecho muchos cambios, el más significativo es empezar a trotar, no corría por mi rodilla, las cirugías, tres veces por semana, me siento muy bien", finalizó.

