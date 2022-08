Golovkin: 'No necesito ser como Bivol para vencer al Canelo Álvarez'

Quiere vencer al mexicano. Estamos a 20 días para presenciar el tercer episodio de la batalla entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, y previo al combate, el kazajo ha dicho que no tiene que ser como Dmitry Bivol, último oponente del mexicano en derrotarlo, pues tiene que dar lo mejor de sí mismo.

“Esa pelea demostró que Canelo puede recibir una derrota sin que su oponente anote un nocaut. No creo que necesite hacer cambios drásticos en mi estilo. No necesito ser como Bivol para obtener alguna ventaja sobre Canelo.

“Estoy seguro de que Canelo se lo tomará más en serio. Básicamente va a volver a la realidad. Mi objetivo es mostrar lo mejor de mí”, dijo Golovkin para la revista Forbes a días de su pelea en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Sobre su cambio de peso, GGG se dijo a favor, pues se siente menos pesado en las 160 libras, pues son ocho o 10 libras menos, mismas que hacen que sea rápido, aunque no son diferencias tan claras.

“Me lo estoy tomando muy en serio. Yo trabajo mucho; trabajo duro. Hay una gran diferencia entre 160 y 168. Esas 8-10 libras son muy significativas; no diría que siento diferencias claras, que soy más fuerte o más rápido.

“Me siento genial en 160, me siento fuerte, me siento rápido. Es algo diferente a en 168, me siento un poco más pesado. Pero tengo más presencia”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRYAN MERCADO SOBRE DUELO VS ANTONIO TOSTADO: ‘NOS ABRIRÍA MUCHAS PUERTAS A NIVEL MUNDIAL’