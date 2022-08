Pitbull Cruz respondió a Nacho Beristáin: "Los hechos son los que hablan”

Ignacio Beristáin, entrenador mexicano y hacedor de campeones mundiales del boxeo, fue cuestionado sobre una posible pelea entre Ryan García e Isaac Cruz y lo que dijo no le gustó para nada al 'Pitbull' quien no dudó en pronunciarse.

Y es que Don Nacho aseguró que 'madrearían' al peleador de 24 años nacido en la Ciudad de México, habladuría a la que Cruz le puso un freno en el canal de YouTube 'El Clinch'.

“Respetamos al señor, pero yo creo que también ya se le están yendo las cabras al monte, ¿no? No estamos mancos, no estamos tontos, no estamos locos para no hacerle frente a cualquier peleador; y bueno, como lo han dicho, no lo he dicho yo, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y ahí está.

“En lugar de que se muestre el apoyo hacia un mexicano, al contrario, vienen las puñaladas y yo no tengo nada qué decir, los hechos son los que hablan”, sentenció Isaac.

'Pitbull' aprovechó para recordar la pelea entre Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, misma en la que el mexicano se llevó los peores comentarios pero salió victorioso del duelo.

“Cuando fue la pelea de Márquez contra Pacquiao, nadie daba nada por Márquez, y cuando vieron la pelea y que noqueó, no podemos decir que fue un golpe de suerte, fue un golpe que venía trabajando de muchos años y se le admira bastante a Juan Manuel.

“Es bastante respetable lo que ha hecho don Nacho, pero soy la persona menos preocupada por lo que diga”, afirmó.

