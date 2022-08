Andy Ruiz, afinando detalles para enfrentar a Luis Ortiz: 'Es un cinturón que me falta'

Andy Ruiz está cerca de volver a los cuadriláteros, pues el pugilista nacido en California se medirá ante el cubano, Luis 'King Kong' Ortiz, en un eliminatorio por el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

A unos días de lllevarse a cabo esta pelea, el mexicano aseguró en una entrevista con TUDN que se siente ilusionado, pues aseguró que tiene en mente conseguir el título.

"Me siento bien, orgulloso porque es una eliminatoria del cinturón que me falta. Ese es el cinturón que yo quiero y si Dios quiere vamos a lograr eso. Trabajamos muy duro en esta preparación y ahora sólo era estar libre, hacer lo que platicamos y estar alegre", indicó.

Asimismo, Andy Ruiz reveló cómo fue su preparación para este enfrentamiento, donde mencionó que no trabajaron el peso, pues quiere llegar a la pelea viéndose 'fuerte'.

"En esta preparción no trabajamos nada del peso, no bajamos mucho de peso porque me quiero sentir fuerte. No quiero hacer lo mismo que hice en mi otra pelea, quiero hacer lo mismo que cuando Dios me hizo Campeón del Mundo. Y así con el Gordito Power lo vamos a traer el 4 de septiembre", declaró.

Andy Ruiz volverá a los cuadriláteros tras cuatro meses. Su último enfrentamiento fue ante Chris Arreola, donde salió victorioso por decisión unánime. El próximo 4 de septiembre se enfrentará al cubano, Luis Ortiz, en el CryptoArena de Los Ángeles, California.

