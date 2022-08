'Vaquero' Navarrete tras salida de Zanfer: 'Me encabroné por los tratos y cantidades'

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, actual Campeón de la división Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), volvió al ring tras diez meses de inactividad, el mexicano noqueó a su compatriota Eduardo Báez, en el sexto round.

Aquella pausa se debió a diferencias a la hora de renovar contrato con la promotora que lo representaba (Zanfer), y de acuerdo a sus palabras, el boxeador mexicano no se sintió valorado pese a ser campeón.

“Nunca he sido mala onda, peleé con poca feria, siempre me alineé, entonces sí estaba encabronado. Me enfrenté al que me decían, yo lo que quería era dinero, llegué a negociar con Zanfer hasta una semana antes mi bolsa, y no me molestaba, siempre me apegué a lo que me dieron.

“Y me ofendí, porque según la idea era seguir trabajando juntos, iba a pelear con Nova (Abraham), un puertorriqueño, y me ofrecieron menos de lo que había ganado la última vez, eso no puede ser, estábamos en la bronca por lo del contrato, yo hasta pensé que me iban a tratar bien, ‘ya para que se quede contento y se calle el wey’, creí que eso pensarían, y me ofrecen menos, eso ya es una vergüenza”, comentó en entrevista con Un Round Más.

Asimismo, el púgil mexicano dejó claro que no le importa si hay mucho o poco dinero mientras los tratos sean ‘de buena fe’.

“Ya firmé con Top Rank, tenemos contrato; no sé en qué terminaron las promotoras, pero ya me cambié, lo único que pido es que sean derechos, aunque sea poca feria, pero que negociemos, yo estoy aquí por dinero, pero que sean prudentes, sé que según el rival, es la bolsa, pero que sean justos”, finalizó