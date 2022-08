Gennady Golovkin: 'A mí en México me aman muchos, a Canelo en Kazajistán nadie'

Gennady Golovkin continúa calentando la pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez. Y es que ahora el kazajo aseguró que él es muy querido en México, mientras que al tapatío no lo quiere nadie en su país.

En una entrevista con El Universal, el pugilista de 39 años aseguró que no deben menospreciarlo en la pelea, pues mencionó que la edad es solo un número. Incluso mencionó que el boxeador nacional sigue molesto por su derrota ante Bivol, por lo que busca desquitarse con él.

"A mí me quieren muchos mexicanos y a Canelo no lo quiere nadie en Kazajistán. Saúl está enojado con Bivol por su derrota, no conmigo, pero quiere culparme. No me importa lo que diga o haga Canelo. La verdad es que no deben menospreciarme y sin duda alguna, la edad es solo un número, estoy tomando la pelea con mucha seriedad", indicó.

Esta no es la primera ocasión en la que Golovkin le manda un mensaje al Canelo Álvarez, pues hace unos días aseguró que los logros del mexicanos son dudosos debido a que los consiguió bajo el efecto de sustancias.

"No soy ese tipo de persona que va a demeritar los logros de algún deportista y Canelo alcanzó mucho, pero hay algunas dudas de cómo alcanzó sus logros y lo que utilizó. No lo digo porque es algo con lo que salí ahorita, hay resultados de laboratorio", comentó en aquella ocasión.

Canelo y Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en el T-Mobile Arena en Las Vegas, el tapatío buscará dejar atrás la derrota ante Bivol, la cual fue la segunda de su carrera.

