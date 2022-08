Canelo sobre Golovkin: "Ha sido la rivalidad más grande de mi carrera"

Saúl 'Canelo' Álvarez se encuentra listo para lo que será su combate del próximo 17 de septiembre contra Gennady Golovkin en Las Vegas, Nevada.

Una de las principales interrogantes es cómo saldrá el mexicano después de la derrota que tuvo en mayo pasado contra el ruso Dmitry Bivol.

Y es que a pesar de ello, Canelo dijo en entrevista con TUDN que está concentrado en el ahora y de hecho dejó en claro que la rivalidad más importante de su carrera es contra el kazajo.

"Sin duda, ha sido uno de los que más ganas (tiene de combate), todo lo que ha hablado, tanto que ha dicho, es la tercera pelea así que ha sido la rivalidad más grande de mi carrera”, confirmó el boxeador mexicano.

Sin embargo, dentro de sí dolió mucho la derrota contra Bivol y el pugilista tapatío reconoció que tuvo que superar algunas cosas para poder salir de nuevo al ring.

"Obviamente me ha dado más motivación, más ganas de salir adelante y volver al cuadrilátero. Cuando ganas te pones feliz y cuando pierdes debes aceptarlo. Duele y hay que seguir. Cuando buscas grandeza el camino es de muchos baches, te vas a tropezar, pero no quiere decir que no sigas el camino”, sentenció el mexicano.

